Martina Carbonaro la madre della 14enne | ‘Si è rivelato un mostro cercava mia figlia con noi’

In un drammatico racconto, Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, condivide il suo straziante dolore e incredulità per la rivelazione del vero volto di Alessio T., che sembrava un ragazzo innocuo. "Le dissi di stare attenta", ricorda la madre, evidenziando la tragica realtà di come le apparenze possano ingannare, portando a eventi inimmaginabili e devastanti. La sua testimonianza è un inno alla precauzione e alla vigilanza.

La madre della 14enne: ‘Le dissi di stare attenta’. “Sembrava un ragazzo a modo. E invece si è rivelato un mostro”. Con voce rotta dalle lacrime, Enza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, esprime tutta la sua incredulità e il dolore per quanto accaduto alla figlia. La donna ricorda come Alessio Tucci, oggi accusato dell’omicidio, fosse presente a casa loro nei giorni in cui la ragazza era già scomparsa, partecipando alle ricerche con apparente normalità. “Era lì, con noi, mentre cercavamo mia figlia”, racconta. Un passato segnato da un gesto di violenza. Secondo quanto riferito dalla madre, Martina Carbonaro e il suo ex fidanzato si erano lasciati da circa due settimane, dopo un episodio di aggressione... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina Carbonaro, la madre della 14enne: ‘Si è rivelato un mostro, cercava mia figlia con noi’

