Martina Carbonaro la lettera d' amore per Alessio Tucci | Ti ho ferito ma sei l' uomo che voglio sposare

In questa toccante lettera d'amore, Martina Carbonaro rivolge parole sincere ad Alessio Tucci, esprimendo il suo desiderio di costruire un futuro insieme nonostante le ferite del passato. Con vulnerabilità e forza, afferma il suo amore eterno, sottolineando l'importanza di perdono e impegno. Un messaggio emozionante che mette in luce la profondità dei legami affettivi e la volontà di superare le difficoltà .

«Sei la persona che voglio sposare. Forse non mi crederai perché ti ho ferito, ma ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà ». È quanto si legge in una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro, la lettera d'amore per Alessio Tucci: «Ti ho ferito, ma sei l'uomo che voglio sposare»

Ne parlano su altre fonti

Trovata morta Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola: l'ex fidanzato fermato per omicidio pluriaggravato e occultamento | La confessione: L'ho uccisa perché mi aveva lasciato; Martina Carbonaro morta ad Afragola, l’ex confessa: “L’ho uccisa perché mi aveva lasciato”; Trovata senza vita la 14enne scomparsa ad Afragola: si ipotizza l’omicidio; Trovata morta Martina Carbonaro: il corpo della 14enne nascosto in un edificio ad Afragola. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Martina Carbonaro, la lettera d'amore per Alessio Tucci: «Ti ho ferito, ma sei l'uomo che voglio sposare» - «Sei la persona che voglio sposare. Forse non mi crederai perché ti ho ferito, ma ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà». È quanto si legge in ... 🔗Si legge su ilmattino.it

Martina Carbonaro, la lettera per Alessio Tucci due mesi prima che lui la uccidesse: «Ti ho ferito ma sei l'uomo che voglio sposare» - «Sei la persona che voglio sposare. Forse non mi crederai perché ti ho ferito, ma ti amerò anche quando nessuno dei due lo farà». È inquietante rileggere ... 🔗Lo riporta leggo.it

Omicidio Martina Carbonaro, la lettera d'amore disperata ad Alessio Tucci: “Ti amerò anche quando non vorrai, voglio invecchiare con te” - In una lettera d'amore disperata pubblicata sul profilo Facebook di Martina Carbonaro l’1 marzo scorso, la ragazza scrive ad Alessio Tucci, il suo ex fidanzato che è stato arrestato dopo aver confessa ... 🔗Come scrive informazione.it