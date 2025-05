Martina Carbonaro la 14enne trovata morta ad Afragola | ex fidanzato sotto torchio in caserma

Una tragica notizia sconvolge la comunità di Afragola: Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni, è stata trovata morta nella notte tra il 27 e il 28 maggio, dopo due giorni di ricerche. Il suo ex fidanzato è stato interrogato dalle autorità, mentre il ritrovamento del corpo ha sollevato angoscia e domande tra familiari e amici della giovane.

Il ritrovamento del corpo nella notte. Una tragedia immane ha scosso la comunità di Afragola, in provincia di Napoli. È stata trovata priva di vita nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 maggio Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa due giorni prima. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto dai carabinieri della Compagnia di Casoria e dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, nascosto sotto un materasso in un edificio fatiscente, quello che un tempo ospitava il custode del campo sportivo “Moccia”. Il macabro ritrovamento è avvenuto poco dopo l’una di notte, al termine di una serrata attività investigativa avviata già nel pomeriggio di martedì... 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Martina Carbonaro, la 14enne trovata morta ad Afragola: ex fidanzato sotto torchio in caserma

