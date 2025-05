Martina Carbonaro il legale della famiglia della ragazza uccisa | Lo Stato intervenga bisogna fare qualcosa prima del Codice rosso

L'avvocato Sergio Pisani, rappresentante della famiglia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni tragicamente ritrovata ad Afragola, chiede un intervento urgente dello Stato. Sottolinea l'importanza di potenziare le istituzioni e le scuole per prevenire simili tragedie, esprimendo la necessità di azioni concrete prima dell'implementazione del codice rosso. La situazione mette in luce il gravissimo problema della sicurezza giovanile nel nostro paese.

Le parole dell'avvocato Sergio Pisani, legale della famiglia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni il cui corpo è stato trovato oggi ad Afragola dopo due giorni di ricerche: "Bisogna dare più forza alle istituzioni e soprattutto alle scuole affinché ci sia prevenzione. Valuteremo tutte le circostanze, adesso è prematuro parlare. Ergastolo? Vedremo. Legittimo che la famiglia chieda giustizia".

