Martina Carbonaro il dolore della mamma | Chi ti ha fatto del male la pagherà ora vola in alto

La tragica storia di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa e trovata senza vita in un edificio diroccato, sconvolge e lascia un segno profondo nel cuore di chi l'ha conosciuta. La madre, in un momento di immenso dolore, esprime la sua determinazione a ottenere giustizia: "Chi ti ha fatto del male la pagherà". Un appello contro l'indifferenza e la ricerca di verità in un contesto di profonda sofferenza.

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda della scomparsa di Martina Carbonaro. La 14enne è stata trovata senza vita in un in un edificio diroccato adiacente l'ex stadio... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Martina Carbonaro, il dolore della mamma: «Chi ti ha fatto del male la pagherà, ora vola in alto»

