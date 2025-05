martina carbonaro 14enne di afragola l ennesima vittima di femminicidio

Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni di Afragola, è tragicamente diventata l'ultima vittima di femminicidio. La ragazza, scomparsa mentre prometteva ai genitori un innocuo incontro con le amiche, ha invece incontrato il suo ex fidanzato, dando avvio a una drammatica vicenda che ha scosso la comunità e riacceso il dibattito sulla violenza di genere tra i giovanissimi.

