martedì prossimo macron a roma per un incontro di lavoro con meloni

Martedì 3 giugno, il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, visiterà Roma per un incontro di lavoro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le due leadership si concentreranno sui temi chiave dell'agenda bilaterale e europea, segnando un importante passo nella cooperazione tra Italia e Francia.

Martedì 3 giugno la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Roma il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, per un incontro di lavoro. Lo riferiscono fonti di palazzo Chigi, spiegando che al centro del colloquio ci saranno i principali temi dell'agenda bilaterale, europea e internazionale. Il faccia a faccia si annuncia impegnativo, alla luce dei numerosi punti di dissidio sorti tra Italia e Francia nell'ultimo periodo. In particolare per quel che concerne la coalizione dei "volenterosi", il gruppo di 31 paesi europei, guidati da Francia e Regno Unito, per sostenere l'Ucraina contro Mosca, a prescindere dalle strategie degli Stati Uniti di Trump.