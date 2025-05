Marsura | Disagio giovanile ormai strutturale attenzione a parlare di autolesionismo

Il disagio giovanile è diventato un fenomeno strutturale nella nostra società, con una crescente incidenza tra le fasce d'età più giovani. Questo articolo esplora le sfide che affrontano i ragazzi e le ragazze, mettendo in evidenza l'importanza di affrontare temi delicati come l'autolesionismo, per garantire un supporto adeguato e consapevole.

(Adnkronos) – "Il disagio giovanile ormai non è più un'emergenza, ma un dato strutturale della nostra società. Che va coniugato anche con la giovane età dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, che si sta abbassando sempre di più. Voglio focalizzare l'attenzione su un tema caro ai giovani, ma anche molto critico: la corporeità. Il . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Marsura: “Disagio giovanile ormai strutturale, attenzione a parlare di autolesionismo”

