Marotta su Allegri in caso di addio Inzaghi ma derby Inter-Milan – SM

Claudio Raimondi di Sport Mediaset analizza il possibile rimpasto di allenatori in Serie A, focalizzandosi sul futuro di Simone Inzaghi all'Inter. In caso di un suo addio, il presidente Beppe Marotta avrebbe messo nel mirino Massimiliano Allegri come principale candidato per la panchina. Mentre il derby di Milano si avvicina, le dinamiche del mercato degli allenatori si fanno sempre più intriganti.

Claudio Raimondi, intervenuto a Sport Mediaset, ha fatto il punto sul possibile valzer degli allenatori che si sta sviluppando in Serie A. Per il giornalista l’Inter e il presidente Marotta avrebbero individuato il preferito in caso di addio di Simone Inzaghi: Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano è cercato anche dal Milan. SITUAZIONE – Claudio Raimondi, ospite negli studi Mediaset, fa il punto sulle panchine di Napoli, Inter e Milan. I nerazzurri avrebbero individuato il piano B nel caso che Inzaghi decida di non proseguire la sua avventura a Milano dopo la finale di Champions League: « Valzer delle panchine, sono i giorni più caldi per delineare i vari incastri. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta su Allegri in caso di addio Inzaghi, ma derby Inter-Milan – SM

Altre fonti ne stanno dando notizia

Inter, Marotta vuole Allegri e Allegri vuole Marotta. Ma Oaktree preferisce profili più giovani (Corsera); Inter, Inzaghi in Arabia? Marotta vuole Allegri; Inter, rinnovo o addio per Inzaghi: Marotta ha scelto il sostituto; CdS - Marotta convince Inzaghi col mercato: da Zirkzee a Ricci, tutti i nomi. Allegri o Fabregas in.... 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

CdS - Marotta convince Inzaghi col mercato: da Zirkzee a Ricci, tutti i nomi. Allegri o Fabregas in caso di divorzio - Uno dei "presupposti" da chiarire dopo la finale di Champions tra l'Inter e Simone Inzaghi sarà certamente quello del budget mercato. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe già una cifra st ... 🔗msn.com scrive

Inter: Inzaghi come Mourinho, Champions e poi addio? In caso di partenza è duello Allegri-Fabregas - `Ci sono richieste, dall`estero, dall`Italia, dall`Arabia. Ma sarebbe folle pensare a quello`, così Simone Inzaghi nel Media Day organizzato dall`Inter a pochi giorni. 🔗Come scrive calciomercato.com

Allegri ha dato priorità all’Inter, De Laurentiis deve aspettare la finale di Champions (Tuttosport) - Allegri ha dato priorità all'Inter se Inzaghi dovesse andar via. De Laurentiis deve temporeggiare e al tempo stesso prova a convincere Conte ... 🔗ilnapolista.it scrive

I VERI MOTIVI DIETRO L'ADDIO DI BEPPE MAROTTA ALLA JUVENTUS