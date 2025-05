Marotta | Sentiamo grande responsabilità ho parlato con 4 miti

A pochi giorni dalla finale di Champions League tra PSG e Inter, Marotta esprime la sua grande responsabilità in vista dell’evento. In un incontro che celebra il sessantesimo anniversario della vittoria dell’Inter nella Coppa dei Campioni, Marotta ha discusso con quattro leggende del club, riflettendo sul valore storico e sulle aspettative per il match di sabato sera.

Marotta, a pochi giorni da Psg-Inter, finale di Champions League, si esprime sul grande evento di sabato sera. Ieri peraltro è caduto il sessantesimo anniversario della seconda Coppa dei Campioni (Inter-Benfica 1-0 con gol di Jair). CHIACCHIERATA CON I MITI DELL’INTER – Ieri è avvenuto un pranzo per ricordare i 60 anni della vittoria della seconda Coppa dei Campioni dell’Inter. Beppe Marotta, invitato, ha incontrato miti assoluti come l’ex presidente Massimo Moratti. Queste le parole di Marotta a pochissimi giorni da Psg-Inter: « Speriamo sia di buon auspicio. Ho parlato con Bedin, Mazzola, Guarneri e Moratti; sono momenti belli che non possono che aumentare le motivazioni che già abbiamo e che speriamo di coronare con un successo »... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Marotta: «Sentiamo grande responsabilità, ho parlato con 4 miti»

