Mark Schwarzer Hails Cole Palmer Display nella finale della Conference League

Mark Schwarzer ha elogiato il brillante display di Cole Palmer nella finale della Conference League, evidenziando il suo ruolo fondamentale nel trionfo del Chelsea contro il Real Betis. La sfida ha visto anche Enzo Fernandez celebrarsi con un gol, testimonianza di una partita emozionante e ricca di protagonisti di spicco.

Enzo Fernandez del Chelsea celebra segnando il primo gol della sua squadra con il compagno di squadra Cole Palmer. (Foto di Richard HeathcoteGetty Images) Il Chelsea lo ha cambiato nella seconda metà contro Real Betis nella finale della UEFA Europa Conference League, grazie a Cole Palmer. Dopo essere scesi 1-0 nella prima metà della finale, ora sono 3-1 nella seconda metà . L'attaccante del Chelsea Cole Palmer ha svolto un ruolo decisivo nel blues che lo girava. Anche se non è riuscito a trovare lo stesso retro della rete, ha creato due opportunità vitali per i suoi compagni di squadra, Enzo Fernandez e Nicolas Jackson.

