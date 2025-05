Mario Riciputi indicato alla guida di Confindustria Romagna fino al 2029

Mario Riciputi è stato designato presidente di Confindustria Romagna per il quadriennio 2029. La scelta è stata ratificata dal Consiglio generale e ora sarà sottoposta al voto dei membri, come previsto dallo statuto. La sua nomina segna una nuova era per l’associazione, con l’obiettivo di guidare e rappresentare le imprese della regione.

Un nuovo presidente per Confindustria Romagna. Il Consiglio generale ha indicato Mario Riciputi quale presidente designato di Confindustria Romagna per il quadriennio che si concluderà nel 2029. A questo punto, come prevede lo statuto, la decisione del Consiglio sarà sottoposta al voto della prossima Assemblea generale delle imprese associate, che si riunirà il 26 giugno per eleggere il successore di Roberto Bozzi. Il nome di Riciputi è il risultato del lavoro di ascolto della Commissione di designazione, che nelle scorse settimane ha coinvolto un ampio numero di imprenditrici e imprenditori in incontri singoli, sia nelle sedi delle tre province romagnole sia online...

