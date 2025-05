Marina Occhiena | gli amori l’addio e il rimpianto | I Ricchi e Poveri? Oggi non li lascerei più

Marina Occhiena si racconta in un'intervista esclusiva, ripercorrendo gli amori, l'addio ai Ricchi e Poveri e i rimpianti di una carriera intensa. A Milano, il 28 maggio 2025, l'artista rivela il suo sogno nel cassetto: continuare a vivere serenamente e dedicarsi a nuovi progetti, riflettendo su un passato di successi e emozioni indimenticabili.

Milano, 28 maggio 2025 – “Il mio sogno nel cassetto? Voglio continuare a vivere serenamente e lavorare a nuovi progetti”. Un’esistenza intensa e ricca di soddisfazioni ma anche di inquietudini quella di Marina Occhiena: “I miei 14 anni con i Ricchi e Pove ri sono stati meravigliosi, abbiamo avuto grande successo anche grazie a Franco Califano nostro pigmalione, con il quale è nato un rapporto sentimentale”. Oggi Marina Occhiena è una donna sposata felicemente che quando può trascorre del tempo nella sua casa di Rapallo. Marina, cosa voleva fare da grande? “Conservo un quaderno della 1° elementare in cui nel tema avevo scritto che da grande sarei diventata cantante e pittrice”... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Marina Occhiena: gli amori, l’addio e il rimpianto: “I Ricchi e Poveri? Oggi non li lascerei più”

Approfondimenti da altre fonti

Marina Occhiena: “Mio figlio Gionata avuto a 47 anni? Non trovavo la persona giusta”/ “Era il mio sogno…”; Marina occhiena racconta la maternità a 47 anni e il percorso verso il sogno di un figlio. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Marina Occhiena: gli amori, l’addio e il rimpianto: “I Ricchi e Poveri? Oggi non li lascerei più” - La bionda del gruppo abbandonò la compagnia nel 1981: “Fu molto dura. Malgioglio scrisse una canzone per me e mi convinse a ricominciare”. Le relazioni con Franco Califano e Walter Chiari, l’attuale m ... 🔗Lo riporta ilgiorno.it

Marina Occhiena, le critiche per l’addio ai Ricchi e Poveri a l’amore con Giuseppe/ “Oggi non avrei lasciato” - Chi è Marina Occhiena? In passato fu molto criticata per aver abbandonato i Ricchi e Poveri, col tempo ha cambiato idea su quella decisione. 🔗ilsussidiario.net scrive

Marina Occhiena: “Ho deciso io di lasciare i Ricchi e Poveri”. Le parole a La volta Buona - Nel corso della puntata odierna del programma La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo, Marina Occhiena ha raccontato ... per i Ricchi e Poveri, e l’addio di Marina non fece eccezione. 🔗Si legge su dilei.it

Marina Occhiena, le critiche per l’addio ai Ricchi e Poveri a l’amore con Giuseppe