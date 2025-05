Marie Moreau si unisce alla resistenza contro Patriota nella nuova stagione di Gen V

Marie Moreau entra in scena nella resistenza contro Patriota nella seconda stagione di Gen V, lo spin-off di The Boys. Le produzioni supereroistiche continuano a crescere e questo articolo esplora le anticipazioni e i dettagli inediti che collegano la nuova stagione agli avvenimenti della quarta serie di The Boys, promettendo un'evoluzione avvincente nel carattere e nelle trame.