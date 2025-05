Mariano Comense strappati i manifesti referendari della Cgil | Un attacco alla democrazia

A Mariano Comense si registra un grave attacco alla democrazia: i manifesti elettorali a sostegno dei referendum della Cgil, previsti per l'8 e 9 giugno, sono stati vandalizzati. In diversi punti della cittĂ , i manifesti sono stati strappati, rimossi o danneggiati, sollevando preoccupazioni sul rispetto del diritto di espressione e sul clima democratico della comunitĂ .

A Mariano Comense, in diversi punti della cittĂ , i manifesti elettorali del Comitato Referendario per i Sì ai referendum promossi dalla Cgil per l’8 e 9 giugno, così come quelli del Comitato per il Referendum Cittadinanza, sono stati strappati, rimossi o deturpati nonostante fossero affissi negli. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Mariano Comense, strappati i manifesti referendari della Cgil: “Un attacco alla democrazia”

Mariano Comense, ubriaco sradica un bidone in stazione: 25enne denunciato - Lunedì 19 maggio 2025, a Mariano Comense, un 25enne ubriaco ha danneggiato un bidone alla stazione ferroviaria, attirando l’attenzione di viaggiatori e operatori ferroviari. 🔗continua a leggere

