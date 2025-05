Mariah May risponde alle speculazioni sul suo futuro | Sono in vacanza

Mariah May, campionessa AEW, rompe il silenzio sulle speculazioni riguardanti il suo futuro nella federazione. Dopo settimane di voci sul suo contratto e assenza dalla programmazione, la wrestler britannica chiarisce la sua situazione attuale, rivelando di essere semplicemente in vacanza e rassicurando i fan sul suo impegno con la AEW.

La campionessa AEW chiarisce la sua posizione dopo settimane di voci sul suo contratto. Mariah May ha deciso di mettere a tacere le voci che circolano da settimane sul suo status in AEW. La wrestler britannica ha risposto con fermezza ai fan che speculavano sulla sua assenza dalla programmazione televisiva dopo la sconfitta contro Toni Storm a AEW Revolution. Le dichiarazioni di Mariah May sui social. Il 27 maggio, la May ha utilizzato il suo profilo social per rispondere direttamente ai fan che mettevano in dubbio la sua posizione lavorativa. Quando un utente ha scherzosamente scritto: “Ragazza, smettila di essere disoccupata e torna a lottare! Ti voglio bene”, la risposta della wrestler non si è fatta attendere: “SONO IN VACANZA”... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net