Maria Denisa Adas scomparsa l' avvocato è indagato per sequestro di persona | È viva ma l' hanno pestata e tolto tutti i denti

Maria Denisa Adas è scomparsa la notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, e l'avvocato coinvolto è ora indagato per sequestro di persona. Seppur viva, la giovane donna è stata vittima di violenze estremamente gravi, con la rimozione dei denti e pestaggi. Nuove indagini rivelano uno scambio di messaggi inquietante, suscitando preoccupazione e necessità di giustizia.

La notte tra il 15 e il 16 maggio 2025, quella in cui si sono perse le sue tracce, i telefoni di Maria Denisa Adas sono stati riaccesi per alcuni minuti e c'è stato uno scambio di messaggi.

