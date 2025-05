Maresca ha domato la babele del Chelsea | la gestione di James il 1 manifesto di una carriera che promette scintille

Enzo Maresca ha conquistato la Babele del Chelsea, mostrando un talento promettente e una gestione vincente che fa sperare in grandi successi futuri. La sua esperienza si inserisce in un prestigioso filone di allenatori italiani alla guida dei Blues, tra cui Vialli, Di Matteo, Ancelotti, Conte e Sarri. Un nuovo capitolo della tradizione italiana in Premier League, all'insegna di passione e capacitĂ tecniche.

Gianluca Vialli, Roberto di Matteo, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Enzo Maresca. Quella degli allenatori italiani sulla panchina. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

