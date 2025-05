Maresca e il Chelsea nella storia | vince anche la Conference Betis ko 4-1 in finale

Maresca e il Chelsea scrivono una pagina storica nel calcio europeo, con i Blues che conquistano il quinto trofeo internazionale. La vittoria in rimonta contro il Betis nella finale di Conference League segna un traguardo memorabile, rendendo il Chelsea la prima società a vincere tutte e tre le principali competizioni europee.

Il manager italiano porta i Blues a conquistare il quinto trofeo europeo diverso: è la prima volta della storia. Il successo arriva in rimonta Tutto come da programma, anche se con uno svolgimento non del tutto aspettato. Il Chelsea vince la Conference League ed è nella storia: è la prima società ad aver vinto tutte e tre le attuali competizioni europee. La Champions era arrivata infatti nel 2012 (con Di Matteo) e poi ancora nel 2021 (con Tuchel), l’Europa League invece nel 2013 e nel 2019 rispettivamente con Benitez e Sarri, infine la Conference con Enzo Maresca. Tre coppe diverse con tre allenatori italiani diversi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Maresca e il Chelsea nella storia: vince anche la Conference, Betis ko 4-1 in finale

Il Chelsea vince la Conference League! 4-1 in rimonta al Betis, Maresca porta nella storia i Blues - Il Chelsea di Enzo Maresca conquista la Conference League 2023 grazie a una straordinaria rimonta contro il Betis a Breslavia, scrivendo una pagina storica per i blues. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conference League: Enzo Maresca e il Chelsea inseguono la storia nella finale di mercoledì; Maresca Sogna di Scrivere la Storia Europea con il Chelsea nella Finale di Conference League; Maresca, il Chelsea ha il destino nelle proprie mani; Real Betis-Chelsea LIVE. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Il Chelsea vince la Conference League! 4-1 in rimonta al Betis, Maresca porta nella storia i Blues - Betis-Chelsea, finale di Conference League GOAL E AZIONI SALIENTI 90`+1 GOAL DEL CHELSEA! Caicedo con un destro affilato dal limite ... 🔗msn.com scrive

Chelsea-Betis 4-1: i Blues vincono la Conference League, la squadra di Maresca trionfa in rimonta - Il Chelsea trionfa 4-1 contro il Betis e conquista la Conference League 2025. La squadra di Maresca vince in rimonta dopo essere passata in svantaggio nel primo tempo, dilagando con i suoi ... 🔗Lo riporta msn.com

Il Chelsea fa la storia, batte il Betis e si prende la Conference: ha vinto tutte le coppe europee - Dopo un ottimo primo tempo il Betis crolla nella ripresa che diventa un horror: il Chelsea in rimonta vince la Conference League per 4-1 e vince tutte ... 🔗Secondo fanpage.it

Chelsea player name pronunciations. Too many players to include them all! ?? #PremierLeague #Chelsea