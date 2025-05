Mare Jonio sette rinvii a giudizio | processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Sette persone coinvolte nel caso della Mare Jonio sono state rinviate a giudizio, in un procedimento che indaga su accuse di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. La decisione del Tribunale di Ragusa sottolinea l’importanza di affrontare con serietà questioni delicate legate ai soccorsi nel Mediterraneo.

Il Gup del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininnà, ha disposto il rinvio a giudizio per tutti i sette imputati coinvolti nel caso della Mare Jonio, la nave della Ong Mediterranea Saving Humans. Il procedimento riguarda l’ accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, con l’aggravante di aver tratto profitto dall’operazione di soccorso in mare. A processo andranno Pietro Marrone, comandante della nave, Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Idra Social Shipping, Giuseppe Caccia, vicepresidente del CdA di Idra e capo spedizione, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea, e tre membri dell’equipaggio: la dottoressa Agnese Colpani, il soccorritore Fabrizio Gatti e il tecnico Geogios Apostolopoulos. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Mare Jonio, sette rinvii a giudizio: processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

