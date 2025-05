Mare Jonio Casarini ed equipaggio a processo

L'equipaggio della Mare Jonio, la nave della ONG Mediterranea Saving Humans, è stato rinviato a giudizio dal Tribunale di Ragusa per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La decisione della Gup Eleonora Schininà coinvolge quasi tutti gli imputati, tra cui il comandante Pietro Marrone, aprendo un dibattito sulla gestione delle attività di salvataggio nel Mediterraneo.

L'equipaggio della Mare Jonio a processo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo ha stabilito la Gup del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha rinviato a giudizio quasi tutti gli imputati: Pietro Marrone, comandante della Mare Jonio, nave della Ong italiana Mediterranea Saving Humans, Alessandro Metz, legale rappresentante della Idra Social Shipping (società armatrice della nave), Giuseppe Caccia (vice presidente del Cda della Idra e capo spedizione), Luca Casarini dipendente della società (ma che gli inquirenti ritengono esserne amministratore di fatto ), e i tre componenti di equipaggio Agnese Colpani, medico; Fabrizio Gatti, soccorritore.

