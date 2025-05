marcora il misterioso sparring partner di sinner racconta i loro allenamenti

Roberto Marcora, misterioso sparring partner di Jannik Sinner, svela dettagli esclusivi sui loro intensi allenamenti. Dopo la squalifica di Sinner, il messaggio di supporto di Marcora ha suscitato grande attenzione, facendo emergere il ruolo fondamentale di questi allenamenti nella preparazione del giovane talento. Scopriamo insieme le dinamiche di questa collaborazione e il percorso di crescita che stanno intraprendendo.

Quando uscì la notizia della squalifica di Jannik Sinner un messaggiò partì quasi immediatamente direzione numero uno del mondo, quello di Roberto Marcora, ex tennista numero 150 del mondo. È successo così che la risposta non è tardata ad arrivare per mano di Simone Vagnozzi, coach di Jannik. Dunque Marcora è diventato il “misterioso” primo sparring partner dell’azzurro. A raccontarlo proprio l’ex tennista al podcast Tennistalker: «Io e Jannik abbiamo un bel rapporto e, quando è uscita la notizia della squalifica, gli avevo scritto dicendogli, come battuta, che per lui sarei tornato in campo». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it