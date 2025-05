Marco Rubio annuncia una stretta sui visiti per i funzionari complici della censura gli americani

Il segretario di Stato Marco Rubio ha rivelato nuove misure sui visti per funzionari stranieri implicati nella censura degli americani. Attraverso un tweet, Rubio ha evidenziato come molti cittadini siano stati multati e molestati, sottolineando l'impegno degli Stati Uniti nel proteggere le libertĂ civili e combattere le ingiustizie associate a pratiche di censura.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato che gli Stati Uniti applicheranno nuove restrizioni ai visti di funzionari stranieri responsabili di azioni considerate « censura contro gli americani ». Lo ha annunciato su X, scrivendo che «gli americani sono stati multati, molestati e persino incriminati dalle autoritĂ straniere per aver esercitato il loro diritto alla libertĂ di parola». Non è chiaro a cosa e contro chi si riferisca, ma nel post cita genericamente l’ America Latina e l’ Europa. Secondo l’ Afp, la scorsa settimana Rubio ha parlato della possibilitĂ di applicare sanzioni contro un giudice della corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, che aveva temporaneamente bloccato X, il social di Elon Musk, accusando la piattaforma di non contrastare la circolazione di disinformazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it