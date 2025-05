Marciapiedi invasi dalle erbacce in via Nazario Sauro

In via Nazario Sauro, i marciapiedi sono diventati un rifugio per le erbacce, trascurando la cura del decoro urbano. In un contesto in cui la Tari aumenta, ci si chiede come sia possibile tollerare una simile situazione. È ora di fare un appello a chi amministra la città: la pulizia e la manutenzione devono tornare al centro delle priorità.

Per coloro che dovrebbero amministrare questa città: i marciapiedi di via Nazario Sauro sembrano la foresta amazzonica, però è aumentata la Tari e guai se non paghi... 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Marciapiedi invasi dalle erbacce in via Nazario Sauro

Su questo argomento da altre fonti

Marciapiedi invasi dalle erbacce in via Nazario Sauro :: Segnalazione a Palermo; Via Federico Trecco: gli abitanti chiedono interventi di sfalcio; Serpente tra le erbacce in via Calabria: “Marciapiedi impraticabili, è una giungla urbana”; Marciapiedi-giungla, ecco i fondi per il diserbo: da giugno la Reset potrà togliere le erbacce. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Colle degli Abeti, i marciapiedi sono una giungla. I residenti chiedono un intervento urgente - Il comitato di quartiere ha realizzato un report fotografico con decine di vie divenute impraticabili per i pedoni ... 🔗Lo riporta romatoday.it

Serpente tra le erbacce in via Calabria: “Marciapiedi impraticabili, è una giungla urbana” - Le immagini scattate da alcuni cittadini mostrano un serpente lungo il marciapiede di un’area pubblica in totale abbandono. Erba alta, degrado e insicurezza in una villetta che dovrebbe essere un luog ... 🔗Riporta primonumero.it

Roma, il marciapiede di via Giuseppe Martellotti invaso dalle erbacce - Una strada letteralmente inghiottita dalle erbacce. E' via Giuseppe Martellotti ... le piante occupano gran parte del marciapiedi costringendo pedoni, portatori di handicap e mamme con passeggini ... 🔗Segnala rainews.it