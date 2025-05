marcia per gaza repubblica si fa partito per guidare moretti e schlein i dubbi di renzi e calenda

Il dibattito politico in Italia si infuoca attorno all'adesione della Repubblica a una nuova linea partitaria, con Nanni Moretti e Elly Schlein pronti a marciare per Gaza. Tra le incertezze espresse da Matteo Renzi e Carlo Calenda e l'appello deciso di Mario Orfeo, si delinea una frattura nella diplomazia italiana, sollecitata da eventi internazionali e da una crescente urgenza sociale.

Il risoluto aut aut di Nanni Moretti, l'invettiva del direttore di Repubblica Mario Orfeo, i conciliaboli di Elly Schlein con i suoi alleati. Insomma la gauche ha una nuova meta: marciare per Gaza. Al diavolo la diplomazia mondiale che sta facendo pressioni sul premier israeliano Benjamin Netanyahu, in fondo se non ci riescono loro, ci possono provare i militanti pro Pal. O il regista romano di Caro Diario. Dalle frenetiche consultazioni in atto da domenica scorsa intanto esce la data: sabato 7 giugno a Roma. I classici due piccioni con una fava: il corteo per il Medio Oriente convocato proprio il giorno prima del voto sui 5 referendum, voluti dalla Cgil e dal campo largo...