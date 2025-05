Marcia nazionale per Gaza | il 15 giugno nei luoghi delle stragi naziste

Il 15 giugno, Bologna ospiterà la marcia nazionale "Save Gaza", un'iniziativa di protesta contro le politiche del governo di Israele, che avrà luogo dai luoghi delle stragi naziste, da Marzabotto a Monte Sole. Il comitato promotore prevede la partecipazione di migliaia di persone provenienti da tutta Italia, unendo le voci per la Palestina e per la pace. Tuttavia, la Comuni non prenderà parte all'evento.

Bologna, 28 maggio 2025 - Il comitato promotore lancia la marcia nazionale 'Save Gaza - Fermate il governo di Israele per la Palestina e per la pace' il 15 giugno alle 14 da Marzabotto a Monte Sole per cui sono attese migliaia di persone da tutta Italia. Un evento a cui non prenderà parte la Comunità ebraica, che non ha partecipato alla presentazione, e che aveva già suscitato alcune critiche all'interno del dibattito pubblico. In particolare i dubbi erano stati sollevati proprio sul luogo dell'organizzazione della marcia, cioè quello dell' eccidio del 1944, in un parallelismo con l'utilizzo della parola genocidio.