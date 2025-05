Marche Saltamartini conferma l’impegno della Regione contro il disagio giovanile

La Regione Marche, attraverso il vice-presidente, ribadisce il suo impegno nel combattere il disagio giovanile, attuando una serie di misure per garantire servizi sociali equi e accessibili. L’obiettivo è sostenere le persone con minori opportunità, investendo significative risorse nazionali e regionali per promuovere l’uguaglianza e il benessere dei giovani.

“Come Regione abbiamo posto in essere numerose misure per garantire i servizi sociali diretti ad assicurare il principio di parità, soprattutto alle persone che hanno minori opportunità nella vita. Queste misure hanno impiegato moltissime risorse sia statali che regionali”. Lo ha detto il vice-presidente della Giunta della regione Marche e assessore ai servizi sociali e sanità, Filippo Saltamartini, rimarcando “il grande impegno” della Giunta sul fronte del sociale e del disagio giovanile “che s tiamo affrontando cercando di aumentare il numero di medici specializzati in neuropsichiatria infantile ” dove si registra una carenza... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Saltamartini conferma l’impegno della Regione contro il disagio giovanile

