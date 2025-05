marche report agenas su rete oncologica indica diminuzione tempi di attesa

Il Report 2023 di Agenas evidenzia un significativo miglioramento nei tempi di attesa per le reti oncologiche, sottolineando i progressi nel sistema sanitario italiano. Questo rapporto rappresenta un importante strumento di analisi e confronto tra professionisti, istituzioni e cittadini per garantire servizi più efficienti ed equi.

È stato presentato presso la sede dell’ Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) il Report 2023 sullo stato di attuazione delle Reti Oncologiche. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto e dialogo tra professionisti del Servizio Sanitario Regionale, rappresentanti istituzionali e associazioni di cittadini e pazienti, con l’obiettivo di promuovere un approccio sempre più condiviso e integrato alla gestione dell’oncologia a livello nazionale. Il 2023 per le Marche. Per la Regione Marche, il 2023 è stato un anno di profonda trasformazion e, segnato dalla riorganizzazione complessiva del sistema sanitario secondo quanto previsto dalla legge regionale 192022. 🔗 Leggi su Lapresse.it