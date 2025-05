Marche la Regione nel progetto di intelligenza artificiale #REG4IA

La Regione Marche si integra nel progetto #Reg4IA, un’iniziativa promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo progetto si propone di sviluppare hub e centri regionali per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, offrendo soluzioni innovative e sostenendo la digitalizzazione e l’efficienza dei servizi pubblici nella regione.

La Regione Marche partecipa attivamente a #Reg4IA – HubCentri regionali per l'Intelligenza Artificiale nella PA, un'iniziativa strategica promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata a introdurre soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale (IA) nei processi della pubblica amministrazione. Il progetto . Il progetto, tra i quattro selezionati a livello nazionale nell'ambito del programma #Reg4IA e finanziato con 20 milioni di euro dal Fondo Innovazione, prevede un investimento di 4.661.503 euro per la proposta progettuale che coinvolge le Marche.

