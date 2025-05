Marche convegno su Cybersicurezza con sottosegretario Mantovano

In un contesto sempre più digitale, il convegno sulla cybersicurezza, con la partecipazione del Sottosegretario Mantovano, mira a esplorare l'importanza fondamentale della cybersicurezza per la protezione dei cittadini, delle istituzioni e del sistema produttivo. Si discuterà di strategie e strumenti per promuovere una cultura della prevenzione e del contrasto alle minacce digitali, evidenziando la necessità di un approccio proattivo nel settore.

Approfondire il ruolo strategico della cybersicurezza nella tutela dei cittadini, delle istituzioni e del s istema produttivo, promuovendo proattivamente la cultura e gli strumenti di prevenzione, protezione e contrasto contro le minacce digitali. Di questo tema di grande attualità si parlerà giovedì 29 maggio ( ore 9:30 presso la Loggia dei Mercanti) al convegno "La cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del Paese: prevenire, proteggere, contrastare", promosso in collaborazione dalla Regione Marche e dall' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). La partecipazione del sottosegretario Mantovano .

