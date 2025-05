marche confronto tra regione e confindustria

Un confronto strategico tra la Regione Marche e Confindustria Marche si è svolto a Palazzo Raffaello, segnando un passo importante per il sistema produttivo locale. Durante l'incontro, sono state affrontate le principali sfide e le priorità future, rafforzando la collaborazione avviata con il Protocollo di Intesa firmato ad aprile 2023.

Si è svolto a Palazzo Raffaello un incontro tra la Giunta regionale e il Consiglio di presidenza di Confindustria Marche. È stato un importante momento di confronto sulle principali sfide e priorità per il futuro del sistema produttivo regionale che si inserisce nel solco del Protocollo di Intesa sottoscritto con l'associazione nell' aprile 2023. Nell'occasione è stato confermato il metodo della concertazione per a ffrontare insieme le sfide in un quadro economico complesso a causa delle tensioni internazionali e le guerre in atto. Un confronto importante . "Un'opportunità preziosa – ha detto il presidente della Regione Francesco Acquaroli – per aggiornarci sulle priorità operative per la nostra regione e approfondire il confronto in una fase che resta sicuramente complessa a livello nazionale, internazionale con ricadute anche a livello locale.