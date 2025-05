marche commissione sanità da via libera alla creazione della consulta

La Commissione Sanità delle Marche ha approvato all'unanimità la proposta di legge per la creazione della Consulta delle professioni sanitarie. Sotto la guida del presidente Nicola Baiocchi (FdI) e del vice Romano Carancini (Pd), l'iniziativa mira a valorizzare le professioni sanitarie, promuovendo un dialogo costruttivo tra i vari attori del settore.

La Commissione Sanità (presidente Nicola Baiocchi, FdI, Vice Romano Carancini, Pd) ha votato all'unanimità la proposta di legge istitutiva della Consulta delle professioni sanitarie. La pdl. La proposta di legge, ad iniziativa dei consiglieri del gruppo FdI, primo firmatario Nicola Baiocchi, è finalizzata all' istituzione di un organismo di partecipazione e confronto (la Consulta) dei soggetti che operano nel s ervizio sanitario regionale. La legge, il cui iter prevede il p assaggio al Crel e il successivo in Aula per l'approvazione definitiva, indica in tredici unità la composizione della istituenda Consulta.