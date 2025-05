Marche aperto il bando per i giovani ‘Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune’

È ufficialmente aperto il bando per la sesta edizione di ‘Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune’, il progetto di cittadinanza attiva dedicato ai giovani nelle Marche. Con 110 Comuni già coinvolti, l'iniziativa di quest’estate promette di animare il territorio, offrendo opportunità di partecipazione e impegno sociale. Scopri come unire il divertimento al servizio della comunità attraverso questo progetto.

È tutto pronto per la sesta edizione di 'Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune', il progetto di cittadinanza attiva giovanile che anche quest'estate animerà il territorio marchigiano. Sono già 110 i Comuni che hanno aderito all'iniziativa e da oggi sono aperte anche le iscrizioni per i partecipanti dai 14 ai 21 anni e per i tutor dai 22 ai 35 anni. Da giugno a luglio . Dal 16 giugno al 25 luglio 2025, oltre 2000 giovani marchigiani, che saranno divisi in squadre da 10 partecipanti ciascuna, avranno l'opportunità di dedicare parte del loro tempo alla cura e valorizzazione del territorio, trasformando la fatica in un'esperienza di crescita personale e collettiva.

'Ci sto? Affare fatica', al via le iscrizioni per il progetto di volontariato - Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il progetto di volontariato "Ci sto? Affare fatica". Questa iniziativa offre ai giovani l'opportunità di impegnarsi attivamente nella cura del bene comune, attraverso attività pratiche che si svolgeranno in vari spazi della città dal 16 giugno al 25 luglio.

