Marche 3 milioni e 700mila euro per gli investimenti sportivi

La Giunta regionale delle Marche ha approvato un ambizioso programma per promuovere l'attività sportiva e motorio-ricreativa, destinando 3.700.000 euro per l'anno 2025. L'iniziativa mira a sviluppare una nuova cultura della pratica sportiva, valorizzando gli investimenti nel settore e sostenendo una comunità più attiva e sana.

Valorizzare l’attività sportiva e motorio ricreativa per una nuova cultura della pratica sportiva è l’obiettivo del Programma degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2025 approvato ieri pomeriggio dalla Giunta regionale. Finanziato con 3.700.000 euro, il Programma “ha lo scopo prioritario di dare un forte impulso al benessere dei cittadini – specifica l’assessore regionale allo Sport, Chiara Biondi – perseguendo una serie di azioni orientate allo sviluppo dello ‘sport per tutti’ inteso come strumento di crescita individuale e collettiva dell’intera cittadinanza creando così le basi per l’elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, 3 milioni e 700mila euro per gli investimenti sportivi

