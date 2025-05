Marche 218 posti letto in più per assistenza territoriale residenziale

La Regione Marche ha approvato l'incremento di 218 posti letto per l'assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale. Questa decisione mira a garantire una risposta adeguata alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria e sociosanitaria nel territorio, avviando il necessario iter normativo per mettere a disposizione un numero maggiore di posti letto per i cittadini.

La Giunta della Regione Marche ha autorizzato l’utilizzo di ulteriori posti letto residenziali e posti semi residenziali. Una misura per rispondere alle urgenti necessità di assistenza sanitaria e sociosanitaria nel territorio, attivando l’iter normativo per rendere disponibili un ulteriore numero di posti letto e posti (pari a 218 posti letto e 48 posti ) rispetto a quelli già definiti nel 2017. Considerando che sono trascorsi più di sette anni e che la pandemia Covid-19 ha modificato significativamente i bisogni di salute e socio-sanitari del territorio, la Regione ha deciso di dare una risposta alle esigenze urgenti espresse dai territori, in attesa che l’iter per l’approvazione del nuovo atto di fabbisogno dell’assistenza residenziale e semi-residenziale sia completato... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, 218 posti letto in più per assistenza territoriale residenziale

Cosa riportano altre fonti

News ed Eventi; Assistenza sanitaria e socio-sanitaria, più posti letto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Marche, 218 posti letto in più per assistenza territoriale residenziale - La Giunta della Regione Marche ha autorizzato l’utilizzo di ulteriori posti letto residenziali e posti semi residenziali. Una misura per rispondere alle urgenti necessità di assistenza sanitaria e soc ... 🔗Da msn.com

Assistenza sanitaria e socio-sanitaria, più posti letto - Via libera dalla giunta regionale all'iter normativo per rendere disponibili ulteriori 218 posti letto residenziali e 48 posti semi residenziali, rispetto a quelli già definiti nel 2017. (ANSA) ... 🔗Lo riporta ansa.it

Posti letto nelle terapie intensive delle Marche. Costa (Min. Salute): “Numero in linea con gli indirizzi nazionali”. Ma PD insiste: “Mancano medici e infermieri ... - Il sottosegretario Costa in commissione Affari sociali ha risposto così ad un’interrogazione a prima firmas Elena Carnevai del Pd che chiedeva di fare chiarezza sull'effettivo numero di posti ... 🔗Secondo quotidianosanita.it

2021 KZ Escape E14 HATCH Ultra-Lite Travel Trailer - Open-Air RV - Bring Kayaks & All Your Gear!