Mara Venier e Gabriele Corsi | una nuova era per Domenica In

Mara Venier si prepara a inaugurare una nuova era di Domenica In, accanto a Gabriele Corsi, che potrebbe assumere un ruolo di primo piano nel programma. Le novità sulla conduzione promettono di portare energia e freschezza, segnando un’importante svolta per uno dei talk show più amati della TV italiana.

Gabriele Corsi in lizza per co-condurre Domenica In con Mara Venier

Mara Venier continuerĂ a guidare "Domenica In" per un altro anno, secondo indiscrezioni. La celebre conduttrice ha scelto di rimanere in vista del cinquantesimo anniversario del programma, promettendo nuove emozioni e sorprese per il pubblico.

