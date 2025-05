Mara Venier condurrà Domenica In in compagnia | arrivano Malgioglio e Gabriele Corsi

In occasione del 50esimo anniversario di Domenica In, Mara Venier avrà la compagnia di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio nella conduzione della trasmissione. Questa novità promette di portare freschezza e divertimento al celebre format, arricchendo ulteriormente l’esperienza di pubblico e ospiti. Scopri di più su questa entusiasmante evoluzione!

