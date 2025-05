Mara Venier con l’altro conduttore Domenica In colpo di scena | si va verso la conduzione corale

Un colpo di scena sta per trasformare "Domenica In": un altro conduttore potrebbe unirsi a Mara Venier, portando avanti una conduzione corale mai vista prima. La Rai sta preparando una sorpresa per il pubblico, con un collega di Zia Mara che assumerà un ruolo speciale nel programma. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola per questa iconica trasmissione.

Un vero e proprio colpo di scena si sta per concretizzare a Domenica In. Infatti, un conduttore potrebbe inserirsi nella trasmissione di Mara Venier e ciò che sta emergendo è qualcosa di inedito. Infatti, la Rai sarebbe al lavoro per assegnare a questo collega di Zia Mara un compito speciale. Dunque, possiamo attenderci a breve un annuncio clamoroso su Domenica In, nonostante in molti fossero stati scettici. Invece Mara Venier potrebbe nuovamente rimanere nella trasmissione, ma al suo fianco ci sarebbe un conduttore che comunque ricoprirebbe un ruolo interessante. Leggi anche: “Gli ha detto addio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Domenica In, Mara Venier rimane (ma rivoluziona tutto): il co-conduttore e il consiglio di Renzo Arbore; Alberto Matano erede di Mara Venier a Domenica In, il commento del conduttore; Ci saranno dei cambiamenti... Venier svela il suo futuro a Domenica In; Domenica In è finito? Su Rai 1 il meglio dello show con Mara Venier, che indica i suoi eredi (non c'è Fiorello): Vedo due nomi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Mara Venier sceglie Caschetto (come De Martino): la scelta che può cambiare il futuro di Domenica In. Perché - Storicamente legata a Lucio Presta, la conduttrice ha deciso di passare nella scuderia dell'agente bolognese: un cambiamento che potrebbe portare grandi novità. 🔗Secondo libero.it

Mara Venier cambia manager: la conduttrice lascia l’Agenzia di Lucio Presta - Mara Venier conclude la stagione di "Domenica In" con ascolti in crescita e cambia manager, passando da Lucio Presta a Beppe Caschetto, mentre si prepara per una nuova edizione competitiva. 🔗Segnala ecodelcinema.com

Mara Venier e le cugine Cappa: il legame familiare lontano e inaspettato - Un legame lontano, ma affascinante, quello tra la conduttrice, signora indiscussa della domenica in TV e le due sorelle coinvolte nel giallo di Garlasco. 🔗Lo riporta cinemaserietv.it

Incidente per Mara Venier a Domenica In - Domenica In 21/11/2021