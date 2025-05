Mara Venier cambia agente | il passaggio da Presta a Caschetto

Mara Venier, icona della televisione italiana, ha deciso di cambiare agente, abbandonando il suo storico rappresentante Lucio Presta per unirsi a Beppe Caschetto, noto per la sua expertise nel settore. Questa mossa strategica potrebbe segnare un turning point significativo per la conduttrice e per il futuro del suo programma Domenica In. Scopriamo i dettagli dietro questo importante cambiamento professionale.

La conduttrice avrebbe lasciato il suo storico agente per passare nella scuderia più in voga in questo momento. Una mossa che potrebbe rivoluzionare il suo futuro televisivo e quello di Domenica In. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mara Venier “cambia agente”: il passaggio da Presta a Caschetto

Se ne parla anche su altri siti

Mara Venier sceglie Caschetto (come De Martino): la scelta che può cambiare il futuro di Domenica In. Perché - Storicamente legata a Lucio Presta, la conduttrice ha deciso di passare nella scuderia dell'agente bolognese: un cambiamento che potrebbe portare grandi novità. 🔗Segnala libero.it

Mara Venier cambia manager: la conduttrice lascia l’Agenzia di Lucio Presta - Mara Venier conclude la stagione di "Domenica In" con ascolti in crescita e cambia manager, passando da Lucio Presta a Beppe Caschetto, mentre si prepara per una nuova edizione competitiva. 🔗ecodelcinema.com scrive

BOOM! Mara Venier nell’agenzia di Beppe Caschetto - Mara Venier passa nella scuderia dell'agente bolognese Beppe Caschetto che dovrà affrontare la questione 'Domenica In 2025/2026'. 🔗Riporta davidemaggio.it

Mara Venier ai fornelli ????? #shorts