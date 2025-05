Mappe tattili e joelette Il Camelieto senza segreti E sempre più accessibile a tutti

Il progetto per il Camelieto del Compitese punta a migliorare l'accessibilità del luogo per tutti, introducendo mappe tattili, pannelli informativi e una joëlette per persone con disabilità. Approvato dalla giunta Del Chiaro e finanziato con 120 mila euro, questo intervento mira a valorizzare l'area e renderla fruibile senza segreti, promuovendo un turismo inclusivo e sostenibile.

Mappe tattili, pannelli indicativi, una joelette per le persone con disabilità. Rendere il Camelieto del Compitese più accessibile e riqualificarlo in alcune sue aree. Questo l’obiettivo del progetto approvato nei giorni scorsi dalla giunta Del Chiaro che è stato finanziato con circa 120 mila euro da un bando regionale finalizzato al sostegno all’attuazione di progetti di investimento di accessibilità universale al quale il Comune ha partecipato. "Con questo nuovo progetto di innovazione territoriale – spiega l’assessora alle politiche sociali, Silvia Sarti - vogliamo migliorare l’accessibilità e quindi l’accoglienza del Camelieto, giardino d’eccellenza sempre più conosciuto e apprezzato, attraverso una serie di interventi che intendono completare e rendere l’esperienza dei visitatori più sicura e accessibile, ovvero più inclusiva, affinchè tutti abbiano l’opportunità di visitarlo e di godere della sua bellezza, nel rispetto del territorio circostante e delle sue peculiarità"... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mappe tattili e joelette. Il Camelieto senza segreti. E sempre più accessibile a tutti

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mappe tattili e joelette. Il Camelieto senza segreti. E sempre più accessibile a tutti - Approvato dall’amministrazione comunale progetto da 120mila euro finanziato dalla Regione. L’assessora Silvia Sarti: "Vogliamo far sì che chiunque abbia l’opportunità di visitarlo". 🔗Scrive lanazione.it

A Bergamo arrivano le mappe tattili per turisti non vedenti o ipovedenti - Oltre alle mappe da portare con sé, nell’infopoint di piazzale Marconi è stata installata anche una mappa fissa tattile, una vera e propria immagine integrata di tutta la città di Bergamo. 🔗Segnala greenme.it

Mappe tattili per turisti non vedenti o ipovedenti, l’esperimento di Bergamo - Mappe turistiche tattili per non vedenti o ipovedenti: è quello che sperimenta da domani la città di Bergamo, sempre più attenta alle esigenze del turismo nazionale e internazionale. Il Comune di ... 🔗Scrive montagneepaesi.com