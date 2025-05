Manzo | Stadio a febbraio le ruspe I lavori solo con aziende aretine Voglio la B

Guglielmo Manzo, presidente dell'Arezzo, ha inaugurato la 14esima edizione del festival del calcio con un'intervista approfondita, toccando temi cruciali come i lavori allo stadio, che coinvolgeranno solo aziende aretine, e il futuro della squadra. L'evento, ricco di appuntamenti, si svolgerà ad Arezzo fino a novembre, promettendo di animare la passione calcistica locale.

