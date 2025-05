Manto stradale danneggiato dopo i lavori | i chiarimenti e gli interventi di ripristino di Open Fiber

Open Fiber risponde alle lamentele del sindaco di Stornarella, Massimo Colia, riguardo al manto stradale danneggiato dopo i lavori di posa della fibra ottica. L'azienda fornisce chiarimenti sulle azioni di ripristino concordate con il Comune per affrontare le criticitĂ emerse, dimostrando il proprio impegno nella risoluzione dei problemi occlusivi e nella salvaguardia della qualitĂ delle strade locali.

Open Fiber, a poche ore dalle lamentele del sindaco di Stornarella, Massimo Colia, chiarisce la sua posizione rispetto all'intervento di ripristino del manto stradale, in accordo il Comune, successivamente al riscontro delle criticitĂ a seguito dei lavori di posa della fibra ottica. "Gli... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Manto stradale danneggiato dopo i lavori: i chiarimenti e gli interventi di ripristino di Open Fiber

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente stradale a causa di un dosso o una buca, adesso sarĂ piĂą facile farti risarcire dal Comune: nuova sentenza; LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE IN VIA DELLA REPUBBLICA DAL 28 MAGGIO; Buca piena d’acqua, ciclista cade ma la Cassazione nega il risarcimento; I Carabinieri denunciano 65enne eugubino per danneggiamento e getto di viti metalliche in strada. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Strada danneggiata da mesi dopo i lavori fognari: “E ora siamo invasi dai topi” - Strade dissestate, voragini pericolose e topi che spuntano dai marciapiedi. Succede in via Fossata 57, nei pressi degli interni A, B, C e D, al confine con il complesso dei Docks Dora, dove da tempo ... 🔗torinoggi.it scrive

Lavori per il rifacimento di via Tratturo danneggiata dai mezzi pesanti per la costruzione della Stazione Hirpinia - Inizieranno martedì 20 maggio i lavori per il ripristino del manto stradale di via Tratturo, danneggiato dal transito dei mezzi all’opera per la realizzazione della Stazione “Hirpinia”. L’intervento a ... 🔗Come scrive msn.com

CITTA' Manfredonia, al via il rifacimento del manto stradale a Monticchio dopo i lavori Enel - L’operazione si rende necessaria a seguito dei recenti lavori di potenziamento della rete elettrica eseguiti da Enel ... 🔗Secondo statoquotidiano.it

Via alla Falconara. Manto stradale danneggiato ripetutamente