manna vs giuntoli si infiamma la corsa al bomber

La sfida tra i direttori sportivi Cristiano Giuntoli e il Napoli si accende attorno a Jonathan David. Con il club azzurro sempre più deciso a puntare sull'attaccante canadese, le voci su un possibile accordo si intensificano. Scopriamo le ultime novità su questa affascinante rincorsa al bomber e le strategie in campo.

Il duello tra direttori sportivi si fa intenso, ecco cosa sua succedendo: la mossa del Napoli. L'interesse del Napoli nei confronti di Jonathan David si fa sempre più concreto. E se stamattina era emersa la notizia secondo cui il club azzurro ha in pugno l'attaccante canadese, adesso arrivano ulteriori aggiornamenti in merito alla trattativa. Giovanni Manna punta forte sull'ex attaccante del Lille. 25 gol e 12 assist tra Ligue 1 e Champions League sono un bottino impressionante che, adesso, sta scatenando l'asta europea per portarselo a casa. Manna vs Giuntoli, Jonathan David la posta in palio...