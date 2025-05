“Mani sul seno delle studentesse ma senza fare pressione” | assolto prof di Medicina a Catania

Un docente di medicina a Catania è stato assolto dalle accuse di molestie sessuali nei confronti di sette studentesse. I giudici hanno riconosciuto un comportamento inopportuno, ma hanno concluso che non vi fosse prova di violenza sessuale. La Procura locale ha annunciato l'intenzione di fare ricorso contro la decisione. Analizziamo i dettagli del caso e le reazioni suscitati dalla sentenza.

Il professore era accusato di molestie da sette studentesse. I giudici: “Comportamento inopportuno ma non provata la violenza sessuale”. La Procura di Catania farà ricorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - “Mani sul seno delle studentesse ma senza fare pressione”: assolto prof di Medicina a Catania

