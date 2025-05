Mandragora | La Patch 1 5 introduce contenuti inediti e migliorie

La Patch 1.5 di Mandragora segna un importante passo avanti nel miglioramento dell'esperienza di gioco, introducendo contenuti inediti, ottimizzazioni e correzioni. Questo aggiornamento, frutto dell'ascolto attento della community, promette di affinare le meccaniche dell’Entropia e garantire un gameplay più fluido e coinvolgente. Scopriamo insieme le novità e le migliorie apportate!

Gli sviluppatori di Mandragora hanno pubblicato la Patch 1.5, un aggiornamento importante che amplia l’esperienza di gioco con nuovi contenuti, interventi sulla qualità della vita, correzioni di bug e rifiniture sulle meccaniche dell’Entropia. Il lavoro, fortemente influenzato dai suggerimenti della community, segna un altro passo verso una versione sempre più solida e completa del gioco. Nuove aggiunte e contenuti esplorabili. La patch porta con sé una nuova area opzionale all’interno di Braer Castle, contenente una ricompensa speciale. Arriva anche un nuovo anello, il “Guild’s Compliment”, pensato per rendere più efficace l’avvio della classe Nightshade... 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Mandragora: La Patch 1.5 introduce contenuti inediti e migliorie

