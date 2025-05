Mandato d' arresto dalla Macedonia | i Carabinieri trovano e arrestano un 24enne per lesioni

Un 24enne di nazionalità macedone è stato arrestato dai carabinieri in Italia in seguito a un mandato d'arresto emesso dalla Macedonia del Nord. L'ordinanza, firmata dalla Corte d’Appello di Bologna il 21 maggio, riguarda un reato di lesioni e segna un'importante collaborazione internazionale tra le forze dell'ordine.

Un 24enne di nazionalità macedone è stato arrestato in esecuzione ad un'ordinanza di custodia in carcere firmata dalle autorità della Macedonia del Nord. Il provvedimento - emesso in data 21 maggio scorso dalla Corte d’Appello di Bologna, a seguito della sentenza per il reato di lesioni commesso... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Mandato d'arresto dalla Macedonia: i Carabinieri trovano e arrestano un 24enne per lesioni

Su questo argomento da altre fonti

La procura di Skopje richiede un mandato d'arresto internazionale per Artan Grubin. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Nord Macedonia, ministro Interno su rogo discoteca: “Mandato d’arresto per quattro persone” - Sono quattro i mandati di arresto emessi nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio che ha provocato 59 morti in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord. Lo ha riferito il ministro dell ... 🔗Lo riporta msn.com

North Macedonia Club Fire: Four Arrest Warrants Issued with Corruption Ties | WION