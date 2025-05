Mancuso | Utilizzare lo sport come strumento di formazione e integrazione sociale

L'articolo discute l'importanza dello sport come veicolo di formazione e integrazione sociale, sottolineando l'obiettivo di instaurare un'alleanza educativa territoriale. Si propone di promuovere il dialogo tra le diverse agenzie educative, come scuola e famiglia, per creare un ambiente favorevole alla crescita e all'inclusione dei giovani.

(Adnkronos) – “Fra gli obiettivi generali del sondaggio, c’è quello di utilizzare lo sport come strumento di formazione e integrazione sociale e volontà di creare un’alleanza educativa territoriale per favorire il dialogo fra le varie agenzie educative del territorio: la scuola, la famiglia, le istituzioni. È necessario creare uno spazio condiviso in cui tutti i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mancuso: “Utilizzare lo sport come strumento di formazione e integrazione sociale”

Monya fitness Non una semplice trainer, ma un catalizzatore di energie che sprigiona nei suoi corsi