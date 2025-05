Manager ristorante cucina romana

Stiamo cercando un Assistant Manager appassionato di cucina romana per un ristorante situato nella vivace zona Moscova di Milano. In questo ruolo, avrai l'opportunitĂ di supervisionare il servizio ai tavoli, coordinare il team di sala e contribuire a creare un'esperienza culinaria autentica e memorabile. Offriamo un contratto a tempo determinato con prospettive di assunzione a tempo indeterminato.

Assistant manager, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona Moscova). Codice offerta Afolmet: 94389 Contratto: determinato scopo assunzione, full time. La risorsa, per ristorante cucina tipica romana, si occuperĂ di supervisionare il servizio ai tavoli, coordinare i commis de rang e lo staff di sala e altre mansioni. Ral 40mila60mila euro. Per info: Afolmet.it... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Manager ristorante cucina romana

