Mamma Mia 3 | Sabrina Carpenter entra nel cast del musical di successo?

Sabrina Carpenter, celebre cantante e attrice, potrebbe entrare nel cast del nuovo "Mamma Mia! 3", il popolarissimo musical ispirato agli ABBA. La sua partecipazione promette di portare un tocco di fresca energia a uno dei musical più amati del cinema, rendendo l'attesa ancora più interessante per i fan.

La cantante e attrice Sabrina Carpenter potrebbe entrare a far parte del cast del terzo capitolo della saga musicale ispirata agli ABBA. Una delle pop star più amate del momento potrebbe presto fare il suo debutto in uno dei musical più celebri del cinema. Secondo quanto riportato da Deadline, la produttrice Judy Craymer ha confermato l'interesse per Sabrina Carpenter in vista del terzo film di Mamma Mia! Il ruolo di Sabrina Carpenter in Mamma Mia 3 Durante una recente intervista, Craymer - mente dietro sia lo spettacolo teatrale che gli adattamenti cinematografici - ha parlato apertamente della possibilità di coinvolgere Carpenter nel prossimo capitolo del franchise. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mamma Mia 3: Sabrina Carpenter entra nel cast del musical di successo?

