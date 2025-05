maltrattamenti e violenze sessuali a processo 35enne di lugo

Un 35enne di Lugo è accusato di gravi maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti della compagna, che include insulti, percosse e umiliazioni. La procura ha evidenziato la condotta coercitiva dell'uomo, che avrebbe anche costretto la partner, in stato di gravidanza, a rapporti sessuali indesiderati. Il caso sta ora affrontando un processo che mette in luce un contesto di violenza domestica allarmante.

Insulti, percosse, umiliazioni e video denigratori che poi girava anche ai parenti. E avrebbe pure obbligato la compagna ad avere rapporti sessuali non desiderati sebbene in stato di gravidanza. Un quadro, quello delineato dalla procura, costato il processo a un 35enne di origine straniera residente a Lugo. Nel dibattimento, partito ieri mattina davanti al collegio penale del tribunale di Ravenna presieduto dal giudice Cecilia Calandra e davanti al pm d'udienza Francesco Coco, a prendere la parola è stata la donna: per ribadire le accuse. In particolare l'imputato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale aggravata commessi tra il gennaio e l'ottobre del 2023...